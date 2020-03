E3 2020 findet höchstwahrscheinlich nicht statt

Wie es aussieht, wird die E3 in diesem Jahr offenbar tatsächlich abgesagt. Erst kürzlich noch gaben die Verantwortlichen der Entertainment Software Association (ESA) an, dass man trotz der Covid-19-Situation weiter an einer Durchführung der E3 2020 festhält, nun scheint allerdings mehr und mehr gegen die Spielemesse zu sprechen, die vom 9. bis 11. Juni stattfinden sollte.

Keine E3 2020?

Am heutigen Tag sind über 1.000 Corona-Fälle in den USA bestätigt, bei 32 Infizierten führte das neuartige Virus sogar bereits zum Tod. Schon vor einigen Tagen wurde deshalb in mehreren Staaten der Ausnahmezustand ausgerufen, unter anderem in Kalifornien.

E3 2020 – Ausnahmezustand in LA: Gefährdet der Coronavirus die Spielemesse?

Da im dort befindlichen Los Angeles die alljährliche E3 stattfindet, hat die ESA kurz darauf ein Statement abgegeben, das zunächst optimistisch schien und eine Absage der gigantischen Fach- und Besuchermesse vorerst ausschloss. Nun scheint sich das Blatt jedoch gewendet zu haben.

Wie einige interne Quellen von Gamespot verrieten, sollen die schwindende Anwesenheit durch Videospielverleger und Plattforminhaber sowie die anhaltenden Sicherheitsbedenken, ausgelöst durch den Coronavirus, nun zum Abbruch der E3 2020 führen.

Publisher raten vom Besuch der E3 ab

Nun gibt es schon Aussagen seitens der teilnehmenden Publisher und Entwickler, die zur Stornierung von Flügen und Tickets auffordern, darunter auch Devolver Digital:

Cancel your E3 flights and hotels, y’all. — Devolver Digital (@devolverdigital) March 11, 2020

Das Online-Magazin Ars Technica spricht in einem ausführlicheren Bericht schon jetzt von einer endgültigen Absage, obwohl ein offizielles Statement seitens der Veranstalter noch ausbleibt. Hierbei beruft man sich jedoch auf mehrere, verlässliche Quellen, unter denen sich auch ESA-Mitarbeiter befinden sollen.

Damit wäre es das erste Mal seit 1996, dass die E3 nicht stattfinden würde. Auch ohne die gänzliche Absage der dreitägigen Veranstaltung, hätten in diesem Jahr einige Neuheiten und Sonderfälle die Messe geprägt. Immerhin bestätigt nicht nur Sony erneut seine Abwesenheit, sondern auch Geoff Keighley entsagte der Messe seit 25 Jahren erstmalig als Moderator.

E3 2020: Spielemesse stellt sich neu auf und kündigt erste Aussteller an

Was passiert ohne die E3 2020?

Sollte die ESA die Absage der E3 2020 bestätigen, werden die einzelnen Publisher, Entwickler und Hersteller vermutlich neue Wege gehen müssen, um ihre Spiele und Produkte zu präsentieren. Wahrscheinlich geschieht das in ähnlich gesonderter Art und Weise wie die EA Play oder die Nintendo Direct – also in Form eigener Streams und ganz ohne Live-Publikum. Gewissermaßen eine Online-E3. Damit scheint die Gefahr sich mit dem Coronavirus zu infizieren wenigstens weitaus geringer zu sein.

Sobald sich die Organisatoren der ESA zu den aktuellen Gerüchten geäußert oder gar eine Absage der E3 bestätigt haben, erfahrt ihr es natürlich hier. Ob die gamescom 2020 von derartigen Vorsichtsmaßnahmen nun ebenfalls betroffen sein wird, scheint nun die nächste große Frage zu sein. Denn kürzlich wurden auch die GDC 2020, die SXSW und die TwitchCon in Amsterdam verschoben oder abgesagt.