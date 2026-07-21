Dwarven Realms gratis auf Steam sichern – so bekommst du den Key

Wer gerade Lust auf ein Diablo-ähnliches Hack-and-Slay hat, kann sich auf Steam kurzfristig ein ARPG aus dem Jahr 2024 gratis sichern. Die Aktion läuft allerdings nach dem Prinzip: solange der Vorrat reicht. Statt Hölle und Dämonen steht hier eine Fantasy-Welt im Mittelpunkt, die klar von Zwergen und klassischem Loot-Farming geprägt ist.

Im Kern geht es um Dwarven Realms, ein Action-RPG im typischen ARPG-Sinne, also eher in der Tradition von Diablo, Path of Exile oder Last Epoch als in der Ecke von Third-Person-Action-Rollenspielen. Wer auf Build-Bastelei, Beutejagd und immer größere Gegnerwellen steht, dürfte hier schnell zu Hause sein.

Kostenlose Steam-Keys für Dwarven Realms

Wie bekommst du Dwarven Realms gratis auf Steam? Die kostenlosen Keys werden über den Alienware-Arena-Community-Hub verteilt. Wichtig: Die Menge ist begrenzt, daher kann die Aktion jederzeit durch vergriffene Keys enden.

Normalerweise liegt der Steam-Preis bei rund 9,99 Euro. Zusätzlich läuft auf Steam zeitgleich ein Rabatt, der das Spiel bis zum 25. Juli 2026 um 51 Prozent reduziert. Wer keinen Key mehr erwischt, hat also zumindest noch eine vergünstigte Kaufoption.

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Um den Key zu bekommen, sind ein paar Schritte nötig, inklusive einer kleinen Community-Währung. Konkret verlangt die Aktion 10 ARP, eine Art Token, die man unter anderem durch Logins, Mini-Games und ähnliche Aktivitäten sammelt.

Im Alienware-Arena-Account einloggen. Sicherstellen, dass mindestens 10 ARP verfügbar sind oder diese kurzfristig erspielt werden. Auf der Giveaway-Seite auf Get Key klicken. Den erhaltenen Key in Steam über Produkt bei Steam aktivieren einlösen und den Anweisungen folgen.

Das steckt spielerisch im Zwergen-ARPG

Was macht Dwarven Realms für ARPG-Fans interessant? Der Mix setzt auf klassische ARPG-Tugenden, kombiniert das Ganze aber mit der Wucht eines Survivors-ähnlichen Ansatzes, bei dem du dich durch riesige Gegnerwellen fräst. Das Spiel wirbt mit viel Tiefe beim Zusammenstellen von Builds, einer intensiven Loot-Spirale und einem Fokus auf stetige Progression.

Dazu kommen Features wie Ausrüstungsjagd, Crafting, saisonale Inhalte und eine Weiterentwicklung, die sich stark an Community-Feedback orientiert. Gerade wenn du gerne verschiedene Skill- und Item-Kombinationen ausprobierst, soll Dwarven Realms über die Zeit deutlich gewachsen sein.

Auf Steam steht der Titel aktuell bei etwa 80 Prozent Sehr Positiv, basierend auf rund 2.000 Reviews. Gelobt werden häufig das Fortschrittssystem, die Loot- und Gameplay-Loop, die Build-Vielfalt und das Gefühl, wenn der Bildschirm in reinen Zahlen und Effekten untergeht. Kritik gibt es vor allem an ein paar rauen Kanten und daran, dass es bei sehr chaotischen Szenen auch mal ruckeln kann.

Alternative Gratis-Aktion für RPG-Fans

Welche weitere kostenlose Steam-Aktion läuft gerade? Wer mit ARPG-Grind weniger anfangen kann, kann auf Steam außerdem The Life and Suffering of Sir Brante kostenlos behalten, solange die Free-to-Keep-Promo aktiv ist. Das Angebot läuft bis zum 23. Juli 2026 um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Hier bekommst du ein erzählerisches Rollenspiel, in dem Entscheidungen über ein ganzes Leben hinweg getroffen werden. Statt Loot und Buildcrafting stehen Text, Konsequenzen und die Entwicklung der Hauptfigur im Vordergrund, perfekt also als Kontrastprogramm zum Monster-Mähen.

Hast du dir Dwarven Realms gesichert, oder greifst du lieber zur Sir-Brante-Aktion? Schreib mir in die Kommentare, welches Angebot bei dir heute in der Bibliothek landet.