Habt ihr auch Probleme mit dem Weltenboss Ancient Nightmare (Uralter Alptraum) in Diablo Immortal? Dann wollt ihr vielleicht erst einmal den optionalen Boss Lord Martanos aufsuchen, denn wer diesen Untoten erschlägt, erhält nicht nur wertvollen Loot, sondern zusätzlich einen Gegenstand, der den Alptraum deutlich einfacher macht.

Dafür müsst ihr Martanos aber natürlich erst einmal finden und anschließend auch bezwingen, doch keine Sorge, denn dafür sind wir ja da. In diesem Guide erklären wir euch ganz genau, wo ihr den gefallenen Paladin von Zakarum findet und wie ihr ihn zum Kampf herausfordern könnt. Und natürlich auch, warum sich dieser Kampf so sehr für euch lohnt.

Diablo Immortal: Lord Martanos finden und Kampf gegen Weltenboss Ancient Nightmare erleichtern!

Wer den fauligen aber ziemlich nützlichen Lord Martanos in Diablo Immortal besiegt, erhält von diesem neben vielen zufälligen aber meist wertvollen Items auch den Gegenstand Zakarum Sigil (Zakarum Siegel). Das ist für euch deswegen interessant, weil dieses Siegel euch einen Vorteil im Kampf gegen Ancient Nightmare gibt.

Der Weltenboss, der in der Region des Zavain-Gebirges auf euch wartet, wird nämlich von einem mächtigen Schild beschützt, dass ihr erst einmal vernichten müsst, bevor ihr überhaupt die Chance habt, dem schrecklichen Zonen-Boss Schaden zuzufügen. Was natürlich eine Menge Zeit kostet und eure Chancen auf einen Sieg drastisch reduziert.

Mit dem Siegel in der Tasche könnt ihr mit dem Schrein des Alptraums sofort interagieren und müsst entsprechend nicht warten, bis dieser sich von selbst aktiviert. Außerdem könnt ihr den Alptraum zusätzlich betäuben, wenn ihr mit dem Siegel einen Schrein verwendet. Und oben drauf richtet ihr dank dem Siegel zusätzlich 20% Schaden an dem Schild des Bosses an.

Dadurch ist es möglich, dem Uralten Alptraum bereits bei der ersten Begegnung eine Menge Schaden zuzufügen. Das Siegel ist alles in allem also eine tolle Möglichkeit, um mit einer koordinierten Gruppe einen schnellen Sieg über diesen sonst so schweren Boss zu erringen. Doch dafür müsst ihr Martanos erst einmal finden.

Der gefallene Paladin hält sich ebenfalls im Zavain-Gebirge auf, und zwar in dem Ort Martanos Tomb (Martanos’ Grab), das sich wiederum im Nordosten des Zakarum Graveyard (Zakarum-Friedhof) befindet. Habt ihr den Ort betreten, werdet ihr das Grab eures Gegners ganz automatisch finden, macht euch also keine Sorge.

Um das Grab des Martanos öffnen zu können, müsst ihr warten, bis der Altar vor der Grabstätte voll aufgeladen ist. Das passiert im Normalfall mehrere Male pro Stunde, ihr solltet also nicht allzu lange warten müssen. Sobald der Lord erscheint, solltet ihr versuchen, ihn so schnell wie möglich zu erlegen.

In einigen Fällen ist es bereits vorgekommen, dass Martanos sehr lange auf sich hat warten lassen, obwohl er bereits mehrere Male hätte erscheinen müssen. Dies ist immer dann der Fall, wenn eine Gruppe den Boss gerade erst gelegt hat. Dann müsst ihr euch leider gedulden und den Cooldown von Martanos abwarten.

©Blizzard Entertainment, Inc.

Der Fürst selbst ist kein allzu starker Gegner, sollte aber dennoch in einer Gruppe angegangen werden, schließlich hat der gute Lord über 13 Millionen Lebenspunkte und ein paar fiese Tricks auf Lager. Wer aber bereits stark genug ist, den Uralten Alptraum herauszufordern, sollte mit Martanos keine großen Schwierigkeiten haben.

Solltet ihr jedoch alleine unterwegs sein und entsprechend Probleme mit diesem Boss haben, scheut euch nicht, im Chat nach einer Gruppe zu suchen, die bereits Erfahrung mit diesem Gegner hat. Es gibt viele Spieler*innen, die Anfänger*innen gerne helfen und alleine schon für den wertvollen Loot ein Tänzchen mit Martanos wagen.

Die reguläre Gruppensuche in Diablo Immortal greift für Lord Martanos leider nicht, daher bleibt euch nichts anderes übrig, als diesen Weg einzuschlagen. Da der Boss wie gesagt aber nicht zu den schwersten Gegnern im Spiel gehört, solltet ihr auch mit einem bunt zusammengewürfelten Haufen an Abenteurer*innen eine solide Chance auf einen Sieg haben.