Hier treffen zwei Welten aufeinander, die normalerweise keiner miteinander in Verbindung bringen würde: Die Dystopie von NieR: Automata und die bunte Welt von Super Mario.

Wie würde wohl ein Crossover aus diesen beiden Spielen vereint in einem Cosplay aussehen?

Crossover-Cosplay der anderen Art – Mads_five macht’s möglich

Cosplayerin Mads_five hat sich der Outfitform der NieR-Protagonistin 2B bedient und bei der Farbgebung und dem Haarstil von der bekannten Prinzessin Peach inspirieren lassen. Sie selbst nennt ihre Kreation 2Peach.

Das Ergebnis kann man nun auf Twitter bestaunen: Mads_five trägt 2Bs Kleid im knalligen Peach-Pink, dazu passende pink-rosa Overknee-Stiefel und sogar das Schwert ist mit pinken Elementen versehen. Die Muster und Nähte, wie auch Teile der Handschuhe und der Griff des Schwertes sind in Weiß gehalten.

Im Gegensatz zu der für 2B typischen Frisur, denn statt der weißen Haare trägt Mads_Five eine blonde Perücke. Die fällt zwar auch nur schulterlang aus, ist dafür aber im Stil von Prinzessin Peach gestylt und wird von einem pinken Haarband verziert.

Selbst im Make-Up und Schmuck findet sich die Prinzessin aus Super Mario wieder: Sowohl Lidschatten, als auch die Lippen sind in Pink gehalten und dazu trägt die Cosplayerin große, runde Ohrringe in Türkis-Blau.

In einem anschließenden Twitter-Post verriet Mads_Five, dass sie das Kostüm nach einem Muster der Cosplay-Designerin Stella Chuu selbst genäht hat.

NieR: Automata bald auch auf der Switch

Davon abgesehen, dass Cosplays von 2B noch immer sehr beliebt sind, ist der Zeitpunkt für das Crossover-Cosplay gut gewählt.

Erst vor Kurzem wurde ein Port von NieR: Automata für die Nintendo Switch angekündigt. Gewisser Maßen auch ein Crossover zwischen NieR und Nintendo aber in etwas anderer Weise.

Herauskommen wird die Switch-Version am 6. Oktober in der The End of YoHRa Edition, welche schon zwei DLCs beinhalten wird.

NieR: Automata erscheint noch dieses Jahr für die Switch

