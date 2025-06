Crimson Desert kommt 2025 – Ein Muss für Fans von Zelda und Dark Souls

Crimson Desert hat sich schnell als eines der am meisten erwarteten Action-Abenteuer-Spiele des Jahres 2025 etabliert. Entwickelt von Pearl Abyss, den Machern von Black Desert Online, verspricht das Spiel eine tiefgründige und reife Spielerfahrung, die an die besten Momente von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erinnert. Während meines Hands-on-Erlebnisses bei den Summer Game Fest Play Days fühlte es sich wie der wahre Nachfolger von Tears of the Kingdom an, obwohl es seine eigene, einzigartige Identität beibehält.

Einzigartiger Ansatz in der Spielmechanik

Was macht Crimson Desert besonders? Im Gegensatz zu Zelda integriert Crimson Desert kein so komplexes System wie das Ultrahand-Konstruktionssystem. Stattdessen legt es den Fokus auf eine blutigere und reifere Darstellung, die auch Hardcore-Gamer ansprechen wird. Spieler übernehmen die Kontrolle über Kliff, einen mächtigen Krieger und Anführer der Greymanes. In einer Demo wurde ich in eine massive Schlacht gegen eine Rebellion geworfen, bei der ich taktisch Geschütze wiederherstellen und feindliche Kanonen zerstören musste, um den Vorteil zu erlangen.

Die Missionen in Crimson Desert sind linear, aber sie erlauben Spielern, die Komplexität der Bewegungen und Angriffskombinationen zu erkunden. Die Entwickler haben Tekken als Vergleich herangezogen, um die vielfältigen Kampfmöglichkeiten zu verdeutlichen. Die Brutalität des Spiels zeigt sich in den Kämpfen, bei denen Gegner regelrecht in Stücke gehackt werden können.

Das Sandbox-Erlebnis

Wie trägt die Sandbox-Umgebung zum Spielerlebnis bei? Crimson Desert bietet eine offene Welt voller Möglichkeiten. Ein besonderes Feature ist die Axiom Force, die durch gleichzeitiges Drücken beider Steuerknüppel aktiviert wird. Diese Energie erlaubt es Kliff, Objekte aufzuheben oder sich an bestimmten Punkten der Welt zu bewegen. Einmal an einem hohen Punkt angekommen, kann Kliff magische Fähigkeiten einsetzen, um durch die Luft zu gleiten.

Während der Kämpfe kann die Axiom Force in eine starke Attacke verwandelt werden, um Gegner zu betäuben. Außerdem können zahlreiche Objekte aufgenommen und in der Welt herumgeworfen werden, während viele Strukturen zerstörbar sind, wenn genug Schaden angerichtet wird. Diese Momente, in denen die Sandbox-Elemente perfekt mit dem Kampf harmonieren, erinnern an die besten Aspekte von Tears of the Kingdom, jedoch in einer deutlich reiferen und düsteren Form.

Herausforderungen für Hardcore-Gamer

Warum wird Crimson Desert besonders Hardcore-Gamer ansprechen? Die Spielmechanik von Crimson Desert erfordert Geschick und Strategie, ähnlich wie in Kampfspielen. Spieler, die sich für komplexe Kampfkombinationen interessieren und die düsteren Welten von The Witcher oder Dark Souls schätzen, werden auf ihre Kosten kommen. Während der Demo stellte sich der Bosskampf gegen Cassius Morten als besonders herausfordernd heraus. Um ihn zu besiegen, musste ich ihn dazu bringen, eine Säule niederzuschlagen und anschließend die Axiom Force nutzen, um ihn mit dieser Säule zu treffen.

Diese Demo gibt nur einen kleinen Einblick in das, was Crimson Desert zu bieten hat. Es gibt noch viel mehr in der offenen Welt zu entdecken, und ich freue mich darauf, die Komplexitäten des Spiels weiter zu erforschen. Wenn du ein Fan von groß angelegten Open-World-Action-Abenteuern wie Tears of the Kingdom bist, solltest du diesen Titel auf jeden Fall im Auge behalten. Crimson Desert wird später in diesem Jahr für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Was denkst du über die Entwicklung von Crimson Desert? Wirst du es ausprobieren? Teile deine Meinung in den Kommentaren!