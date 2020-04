Mitten in der Corona-Quarantäne ist es für einige Cosplay-Künstler nicht ganz so einfach, ihre neusten Meisterwerke fachgerecht zu shooten und sie der Welt zu präsentieren. Zudem fallen die ganzen Conventions flach aufgrund der ganzen Eventabsagen durch den Corona-Virus und so können sie nicht auf den Cons präsentiert werden.

Das hindert die Cosplay-Welt natürlich nicht daran, neue Ideen auszutüfteln und den handwerklichen Künsten freien Lauf zu lassen. Aber seht am besten selbst:

Und so geschah es nun unter anderem beim Redditor Blastoise_IRL. Die Idee bei diesem besonderen Pokémon-Cosplay war, Alpollo in die Wirklichkeit zu transportieren. So mussten zwar kurzerhand Beine hinzugefügt werden, um sich mit dem Cosplay bewegen zu können, aber ansonsten wirkt die Ausarbeitung geradezu perfekt und sehr nahe am Original.

Was haltet ihr von der Cosplay-Idee?