Carlos Acutis – Vom Gamer zum Heiligen: Ein Vorbild für die Jugend

Carlos Acutis, ein Jugendlicher, der als „Gottes Influencer“ bekannt ist, wurde kürzlich als erster Gamer-Heiliger von der katholischen Kirche kanonisiert. Acutis, der 2006 im Alter von 15 Jahren an Leukämie starb, widmete sein kurzes Leben der Verbreitung des katholischen Glaubens und der Unterstützung der Armen. Er wurde in einem alten Ritual, geleitet von Papst Leo, heiliggesprochen. Interessanterweise war einer seiner Lieblingsspiele Halo.

Der Weg zur Heiligsprechung

Wie wurde Carlos Acutis so schnell heiliggesprochen? Der Weg von Carlos Acutis zur Heiligsprechung war bemerkenswert kurz. Die Kampagne zur Heiligsprechung begann sechs Jahre nach seinem Tod im Jahr 2012. Im Jahr 2018 wurde er als „Ehrwürdiger“ anerkannt, 2020 als „Seliger“, und nun hat der Papst Acutis offiziell in St. Peter’s Square in der Vatikanstadt zum Heiligen erklärt.

Geboren in London, zog Acutis als Baby mit seinen italienischen Eltern nach Italien und verbrachte den Rest seines Lebens in Mailand. Seine Familie erinnert sich, dass er Videospiele wie Halo, Mario und Pokémon liebte. Trotz seiner Leidenschaft für Spiele hielt er sich als wahrer Diener des Herrn an eine Stunde Spielzeit pro Tag.

Sein Einfluss und seine Wunder

Was macht Carlos Acutis einzigartig unter den Heiligen? Acutis war ein bemerkenswertes Kind. Schon im Alter von neun Jahren half er den Obdachlosen und bestand darauf, nur ein Paar Schuhe zu besitzen, um das gesparte Geld den Armen zukommen zu lassen. Er schuf auch eine beliebte Website, die Wunder dokumentierte, um die katholische Botschaft zu verbreiten, was ihm den Spitznamen „Gottes Influencer“ einbrachte.

Für die Heiligsprechung sind zwei Wunder erforderlich. Das erste Wunder, das zu seiner Seligsprechung führte, war die Heilung eines brasilianischen Jungen mit einem Pankreasdefekt, nachdem seine Mutter zu Acutis gebetet hatte. Das zweite Wunder betrifft die Heilung eines costaricanischen Mädchens, das nach einem Sturz vom Fahrrad schwer verletzt war, aber nach einem Gebet am Grab von Acutis in Assisi vollständig genas.

Ein moderner Heiliger für die Jugend

Warum spricht Carlos Acutis besonders junge Menschen an? Es gibt das Gefühl, dass Acutis aufgrund seiner Anziehungskraft auf junge Menschen und seiner Verbindung zu Internet und Videospielen schnell zur Heiligsprechung geführt wurde. Diego Sarkissian äußerte gegenüber der BBC:

Er spielte Super Mario auf den alten Nintendo-Konsolen und ich habe Videospiele immer geliebt. Die Vorstellung, dass ein Heiliger dieselben Dinge tut wie du, Jeans trägt, fühlt sich viel näher an als die Heiligen der Vergangenheit.

Seine Mutter, Antonia Salzano, sagte letztes Jahr zu CNN:

So wie ich es getan habe, kannst auch du heilig werden. Dennoch scheint es mit all den Medien und Technologien manchmal, dass Heiligkeit der Vergangenheit angehört. Stattdessen ist Heiligkeit auch in dieser modernen Zeit etwas.

Vermächtnis und Gedenken

Wie wird Carlos Acutis heute geehrt? Das Grab von Acutis in Assisi, wo sein Körper in Wachs erhalten liegt, ist mittlerweile ein Wallfahrtsort. Nach seiner Heiligsprechung wird die katholische Kirche Acutis jährlich an einem Festtag gedenken, und Pfarreien sowie Schulen können nach ihm benannt werden. Sein Leben und seine Taten bieten ein modernes Beispiel für Heiligkeit in der heutigen Zeit.

