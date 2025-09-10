Call of Duty Quiz fordert dich heraus – Wie viele Titel kannst du in 2,5 Min. nennen?

Die Call of Duty-Reihe ist seit ihrem Start im Jahr 2003 zu einer der bekanntesten und erfolgreichsten Videospielserien geworden. Mit bisher 49 veröffentlichten Titeln, darunter Hauptspiele, Spin-offs und mobile Versionen, hat die Serie weltweit viele Fans gefunden. Doch kannst du tatsächlich alle Call of Duty-Spiele auf Anhieb nennen? Das ist die Herausforderung in unserem neuesten Quiz.

Die Herausforderung: Call of Duty Quiz

Was macht das Call of Duty Quiz so besonders? In diesem Quiz hast du genau 2,5 Minuten Zeit, um so viele Call of Duty-Titel wie möglich zu benennen. Die Herausforderung liegt darin, dass du die vollständigen Namen der Spiele eintippen musst. Abkürzungen wie COD oder CODBLOPS werden nicht akzeptiert.

Die Spielreihe begann mit Call of Duty, das im Oktober 2003 veröffentlicht wurde. Seitdem hat sich die Serie von den ursprünglichen Szenarien des Zweiten Weltkriegs zu modernen und futuristischen Settings entwickelt. Titel wie Call of Duty 4: Modern Warfare und Call of Duty: Black Ops haben neue Maßstäbe gesetzt und die Serie in neue Richtungen geführt.

Die Entwicklung der Serie

Wie hat sich Call of Duty im Laufe der Jahre verändert? Die ersten Spiele der Serie, entwickelt von Infinity Ward, konzentrierten sich auf den Zweiten Weltkrieg. Call of Duty 4: Modern Warfare brachte 2007 ein modernes Setting in die Serie und wurde ein Durchbruchstitel, der die Modern Warfare-Unterreihe etablierte.

Treyarch führte mit Call of Duty: World at War das letzte Mal ein Spiel im Zweiten Weltkrieg ein, bevor es die Black Ops-Reihe startete. Diese Reihe, bekannt für ihre tiefgründige Story und intensive Action, umfasst inzwischen sieben Titel. Die neuesten Ergänzungen sind Call of Duty: Black Ops Cold War und Call of Duty: Black Ops 6.

Die neuesten Entwicklungen

Welche neuen Titel erwarten dich in der Zukunft? Im November 2025 soll Call of Duty: Black Ops 7 veröffentlicht werden. Dieser kommende Titel verspricht, die intensive Action und den tiefen Plot, für die die Serie bekannt ist, weiterzuführen.

Die Modern Warfare-Serie erhielt 2019 ein Reboot und hat seitdem zwei weitere Titel hervorgebracht: Modern Warfare II und Modern Warfare III. Diese Spiele bieten eine packende Mischung aus realistischer Kriegsführung und aufregender Action.

Einfluss der Serie

Welchen Einfluss hat die Serie auf die Gaming-Industrie? Call of Duty hat sich als die bestverkaufte First-Person-Shooter-Spielreihe etabliert und weltweit über 500 Millionen Exemplare verkauft. Mit einem Umsatz von 30 Milliarden Euro bis 2022 zählt sie zu den erfolgreichsten Videospielreihen aller Zeiten.

Die Serie hat nicht nur neue Standards für Shooter gesetzt, sondern auch eine breite Palette von Merchandise-Artikeln und Adaptionen inspiriert. Von Actionfiguren bis hin zu Comics hat Call of Duty einen festen Platz in der Popkultur erobert.

Deine Meinung zählt!

Wie viele der Call of Duty-Spiele konntest du im Quiz benennen? Teile deine Ergebnisse und Gedanken in den Kommentaren mit der Community. Wir sind gespannt zu hören, wie gut du dich in der Welt von Call of Duty auskennst!