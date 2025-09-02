Borderlands-Film floppt: Randy Pitchford erklärt, warum er nicht Regie führte

Die Verfilmung von Borderlands, die im Jahr 2024 unter der Regie von Eli Roth erschien, sorgte für reichlich Diskussionen in der Gaming-Community. Trotz einer vielversprechenden Besetzung, darunter Stars wie Cate Blanchett, Kevin Hart und Jack Black, konnte der Film weder bei den Kritikern noch an den Kinokassen überzeugen. Mit einem katastrophalen 10% Rating auf Rotten Tomatoes und einem Einspielergebnis von nur 31 Millionen Euro war der Film sowohl ein kritischer als auch kommerzieller Fehlschlag. Randy Pitchford, Mitbegründer von Gearbox Software und kreativer Kopf hinter der Borderlands-Spielreihe, äußerte sich kürzlich dazu und sprach offen darüber, warum er nicht die Regie übernahm.

Randy Pitchfords Perspektive

Was sagte Randy Pitchford über seine mögliche Rolle als Regisseur? Während der Gamescom 2024 erklärte Pitchford, dass die Verfilmung „viel schlechter“ gewesen wäre, hätte er die Regie übernommen. „Ich bin kein Filmemacher“, sagte Pitchford und betonte damit sein Vertrauen in Eli Roths Fähigkeiten als Regisseur. Dennoch räumte er ein, dass das Endprodukt nicht den Erwartungen entsprach.

Pitchford zog einen Vergleich zu seiner Lieblingsband, den Beatles, und erklärte, dass auch große Künstler gelegentlich Werke schaffen, die nicht jedem gefallen. Diese Analogie unterstreicht sein Verständnis für die Risiken und den Wert von Kreativität im Unterhaltungssektor. Er betonte, dass es wichtig sei, Künstler zu ermutigen, weiter zu versuchen und zu experimentieren, selbst wenn nicht immer ein Erfolg garantiert ist.

Eli Roths Einfluss

Wer ist Eli Roth und wie beeinflusste er den Film? Eli Roth, bekannt für seine Arbeit im Horror-Genre mit Filmen wie Hostel und Cabin Fever, übernahm die Regie der Borderlands-Verfilmung. Obwohl Roth für seine expliziten und kontroversen Horrorfilme Anerkennung erhielt, war der Übergang zur Borderlands-Adaption mit Herausforderungen verbunden.

Roths Ansatz, der normalerweise auf intensiven Splatter-Elementen basiert, schien nicht vollständig mit der humorvollen und chaotischen Natur des Borderlands-Universums zu harmonieren. Dies könnte ein Grund für die fehlende Resonanz bei Fans und Kritikern gewesen sein.

Die Zukunft von Borderlands auf der Leinwand

Gibt es eine Zukunft für Borderlands-Verfilmungen? Trotz des Misserfolgs der ersten Verfilmung schließt Pitchford eine Rückkehr von Borderlands auf die Leinwand nicht aus. Er zeigte sich offen für neue kreative Ansätze und mögliche Fortsetzungen, sofern diese das Potenzial haben, die Essenz der Spiele besser einzufangen.

Die Frage bleibt, ob zukünftige Projekte aus den Fehlern der Vergangenheit lernen können und ob ein anderer Ansatz, möglicherweise sogar eine Serienadaption, mehr Erfolg versprechen könnte. Pitchford betonte, dass es wichtig sei, Talente zu fördern, die sich der Herausforderung stellen, die Welt von Borderlands authentisch und fesselnd zum Leben zu erwecken.

