Borderlands 4 – Bewertung aller 20 Vault Hunters und was uns 2025 erwartet

Die Borderlands-Serie hat sich seit ihrem Start im Jahr 2009 als eine der erfolgreichsten Franchises von Gearbox Studios etabliert. Mit der Veröffentlichung von drei Hauptserien und mehreren Spin-offs hat Gearbox eine massive Fangemeinde aufgebaut. Im Jahr 2025 steht nun ein viertes Spiel an, und es ist der perfekte Zeitpunkt, um alle 20 spielbaren Charaktere, die sogenannten Vault Hunters, zu bewerten.

Die Entwicklung der Vault Hunters

Wie hat sich die Vielfalt der Charaktere über die Jahre entwickelt? Seit dem ersten Borderlands-Spiel hat Gearbox kontinuierlich die Vielfalt und Einzigartigkeit der Vault Hunters erweitert. Von den anfänglichen, eher generischen Charakteren hat sich die Palette hin zu komplexeren und individueller gestalteten Figuren entwickelt. Jeder neue Teil der Serie brachte frische Mechaniken und interessante persönliche Geschichten mit sich.

Die Charaktere, die in „Tiny Tina’s Wonderlands“ auftauchen, sind in dieser Liste nicht enthalten, jedoch sind alle aus „Borderlands: The Pre-Sequel“ dabei. Diese Vielfalt zeigt sich sowohl in den Fähigkeiten als auch in den Hintergrundgeschichten der Figuren, die den Spielern eine große Auswahl an Spielstilen bieten.

Die Rangliste der Vault Hunters

Wer hat es in die Top 10 geschafft? Die Rangliste beginnt mit Roland aus dem ersten Borderlands-Spiel. Er ist ein klassischer Soldatentyp, dessen Fähigkeiten zwar solide, aber nicht besonders herausragend sind. Ganz anders sieht es bei den Top-Platzierten aus: Salvador aus Borderlands 2 belegt den ersten Platz dank seiner bahnbrechenden Gunzerker-Fähigkeit, die es ihm ermöglicht, mit zwei Waffen gleichzeitig zu schießen und enorme Schadensmengen zu verursachen.

Die Charaktere wurden nicht nur nach ihrer Spielmechanik, sondern auch nach ihrer Bedeutung innerhalb der Story und ihren einzigartigen Fähigkeiten bewertet. So schafft es Moze aus Borderlands 3 mit ihrem Action-Skill, der einen riesigen Mech beschwört, auf den dritten Platz.

Klassische Charaktere und ihre Fähigkeiten

Welche klassischen Charaktere sind weiterhin beliebt? Brick und Roland aus dem ersten Borderlands-Spiel sind klassische Figuren, die trotz ihrer Einfachheit immer noch eine loyale Fangemeinschaft haben. Brick ist bekannt für seinen Nahkampffokus, während Roland durch seine Unterstützungsfähigkeiten hervorsticht.

Ein weiterer Klassiker ist Lillith, deren Phasewalk-Fähigkeit sowohl im Kampf als auch zur Flucht genutzt werden kann. Obwohl sie im Vergleich zu späteren Sirenen als etwas eindimensional angesehen wird, bleibt sie ein wichtiger Charakter in der Geschichte der Serie.

Moderne Klassiker und innovative Fähigkeiten

Welche modernen Charaktere haben die Spieler begeistert? Die neueren Spiele der Serie haben Charaktere wie FL4K und Amara eingeführt, die durch ihre innovativen Fähigkeiten und Spielmechaniken glänzen. FL4K, ein Charakter aus Borderlands 3, bietet eine einzigartige Spielerfahrung mit seinem Fokus auf Haustierbegleiter, während Amara durch ihre mächtigen Sirenenfähigkeiten beeindruckt.

Ein weiterer Favorit ist Zane, ebenfalls aus Borderlands 3, der durch seine Vielseitigkeit und die Mischung aus verschiedenen Fähigkeiten besticht, die es ihm ermöglichen, sich an verschiedene Spielsituationen anzupassen.

Die Zukunft der Vault Hunters

Was erwartet uns in Borderlands 4? Mit der Ankündigung von Borderlands 4 im Jahr 2025 sind die Erwartungen an neue und innovative Vault Hunters hoch. Gearbox hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie immer wieder in der Lage sind, frische Ideen und Mechaniken in die Serie zu integrieren, die sowohl neue als auch erfahrene Spieler begeistern.

Die Fans hoffen auf eine noch größere Vielfalt in den spielbaren Charakteren und eine Vertiefung der Geschichten und Fähigkeiten, die die Serie so beliebt gemacht haben. Es bleibt spannend abzuwarten, welche neuen Abenteuer und Herausforderungen die Spieler im nächsten Teil der Serie erwarten.

