Boba Fett: Neuer Raumschiff-Name offiziell bestätigt

In The Book of Boba Fett: Kapitel 4 geht es heiß her rund um den ehemaligen Kopfgeldjäger Boba Fett (Temuera Morrison) und seiner Reise zum neuen Daimyō von Tatooine. Wir erfahren mehr über die Hintergründe von Boba Fett und vor allem mehr über Fennec Shand (Ming-Na Wen). Die Story schreitet langsam, aber sicher voran.

Ein großer Teil dieses Kapitels dreht sich um die Wiederbeschaffung seines altehrwürdigen Raumschiffes, das sich in Jabbas Palast versteckt hält. Doch der Palast ist schwer bewacht und es wird ihnen nicht einfach gemacht, an das allseits bekannte Schmuckstück zu gelangen.

Ob sie dieses Unterfangen also meistern können, erfahrt ihr ab sofort auf Disney Plus. Kapitel 4 ist seit dem 19. Januar 2022 online.

Aus Slave I wird…?

Doch eben jenes Raumschiff ist es, das in den letzten Monaten heiß im Gespräch war. Der Grund ist dabei recht simpel, Disney wollten den Namen der alten Raumkiste verändern. Aber warum eigentlich? Eine offizielle Stellungnahme diesbezüglich gibt es nicht.

Slave I, wie sie bislang betitelt wurde, sollte einem neuen Namen weichen. Slave I, was simpel übersetzt lautet „Sklave 1“ passte in dieser Form scheinbar nicht in Disneys Augen. Sie wollten sich von diesem Namen also distanzieren.

Lego betitelte deshalb die neuen Ausführungen der Slave 1 als „Boba Fett’s Starship“. Michael Lee Stockwell, Lead-Designer bei der LEGO Group, erklärte lediglich, dass Disney darauf bestanden habe, „da sie den alten Namen nicht mehr verwenden möchten.“

Für längere Zeit war also diese Umbenennung im Gespräch. Und in Kapitel 4 wird sie schließlich final umgesetzt. Der neue Name des Raumschiffs lautet jetzt: „Firespray“. Boba Fett höchstselbst bezeichnet sein Raumschiff als sein Firespray-Schiff. Das Mysterium wäre demnach auch gelöst. Firespray ist nun der neuen Namen, der fortan im Kanon verwendet wird.

