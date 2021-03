Trotz der Pandemie und der Tatsache, dass auch die Entwickler von DICE seit fast einem Jahr im Home Office an Battlefield 6 arbeiten, scheint sich der Multiplayer-Shooter „großartig“ zu entwickeln. Damit der Release-Zeitraum Herbst 2021 eingehalten werden kann, hat EA sogar das Studio Criterion Games, das derzeit an einem neuen Need for Speed-Ableger arbeitet, als Unterstützung für DICE herangezogen.

„Ich denke, die Fans werden es lieben!“

Auf der offiziellen Webseite von Electronic Arts hat Laura Miele, Chief Studios Officer bei EA, einen aktuellen Beitrag veröffentlicht. Darin ist die Rede davon, dass der neue Battlefield-Teil über die früheste Alpha der gesamten Reihe verfügen wird.

„Wir haben ein außergewöhnliches Jahr mit unserem nächsten Battlefield vor uns und danken allen, die mit Energie und Entschlossenheit zusammengekommen sind, um etwas Besonderes zu schaffen.“

Außerdem wurde vor kurzem die erste Version des Enthüllungs-Trailers zu „Battlefield 6“ fertiggestellt. Demnach dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, ehe EA und DICE den offiziellen Trailer veröffentlichen werden.

„Wir haben kürzlich die erste Version des Trailers für Battlefield gesehen und es wird ein wirklich erstaunlicher erster Blick auf dieses bahnbrechende Spiele. Ich denke, die Fans werden es lieben!“

Wann „Battlefield 6“ genau erscheinen wird, ist bislang ungewiss. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass der Shooter im Herbst 2021 für PS5, Xbox Series X und PC veröffentlicht wird.