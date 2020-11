Ravensthorpe ist die Siedlung, die ihr in Assassins’s Creed Valhalla aufbauen könnt. © Ubisoft

Wie Ubisoft bereits zur Ankündigung von Assassin’s Creed Valhalla andeutete, könnt ihr in dem Action-Adventure wieder eine eigene Siedlung errichten. Eure Heimat nennt sich Hraefnathorp. Von hier aus könnt ihr mit Eivor zu Reisen aufbrechen, diese planen und neue Raubüberfälle in Angriff nehmen.

Ab wann kann ich meine eigene Siedlung bauen?

Sobald ihr in England angekommen seid, könnt ihr mit dem Ausbau eurer Siedlung beginnen. Zu Beginn kostet eine neue Siedlung 400 Vorräte und 30 Rohstoffe.

Benötigte Vorräte & Rohstoffe für eure Siedlung

Natürlich entsteht eure Siedlung in Valhalla nicht einfach durch Luft und Liebe, sondern benötigt zwei Arten von Rohstoffen.

Vorräte erhaltet ihr durch Plünderung in England. Vorräte werden durch ein leuchtendes, goldenes Icon auf eurer Karte gekennzeichnet.

Rohstoffe – Die einzige Möglichkeit, um Rohmaterialien zu erhalten, besteht darin, Klöster in England zu überfallen. Solche Orte werden durch einen Marker aus zwei roten Äxten gekennzeichnet.

Liste der Siedlungs-Upgrades in Assassin’s Creed Valhalla

Langhaus

Inmitten eurer Siedlung befindet sich ein sogenanntes Langhaus, das den Mittelpunkt eurer Kolonie bildet und das mehrere Zwecke erfüllt. Hier können zum Beispiel Festmahle veranstaltet werden, die euch kurzfristige Buffs verleihen.

In den angrenzenden Quartieren könnt ihr Eivor ein wenig Ruhe gönnen, während sogar ein Briefkasten vorhanden ist, in dem Nachrichten von anderen Spielfiguren erhalten werden können. Weiterhin habt ihr die Möglichkeit hier euren Charakter anzupassen, euer Reittier zu wechseln oder Waffen beim Schmied anzupassen.

Schlussendlich dient das Langhaus aber auch als Basis für eure weitere Reise. Ihr werdet also immer wieder in dieses Gebäude zurückkehren, um als Teil der Geschichte neue Entscheidungen zu treffen. Bedenkt aber, dass nicht alles sofort verfügbar ist. Schließlich gibt es insgesamt sechs Stufen mit Updates für eure Siedlung. Ihr werdet also während der Hauthandlung immer mal wieder hierhin zurückkehren, um nach dem Rechten zu schauen, neue Gebäude freizuschalten oder einfach dem bunten Treiben der Bewohner beizuwohnen.

Kriegerlager (Barracks)

In dem Kriegerlager eurer Siedlung könnt ihr Jomswikinger ausbilden, die euch nicht nur bei Raubüberfällen begleiten, sondern auch bei anderen Spielern auftauchen können. Werden eure Krieger also von anderen Spielern angeheuert, erhaltet ihr dafür Silber.

400 Vorräte

30 Rohmaterial

Schmiede (Blacksmith)

In der Schmiede könnt ihr eure Waffen und Ausrüstung verbessern. Durch Verbesserungen erhöht ihr die Stufe der jeweiligen Waffe und schaltet zudem Slots für Runen frei, wodurch ihr weitere Buffs darauf legen könnt.

400 Vorräte

30 Rohmaterial

Bruderschaftshaus der Verborgenen (Hidden Ones Bureau)

Habt ihr das Büro der Verborgenen errichtet, könnt ihr die Hidden Ones-Storyline starten und im Rahmen neuer Missionen für Hytham damit beginnen, die Mitglieder des Orden der Ältesten nacheinander zu auszuschalten.

400 Vorräte

30 Rohmaterial

Handelsposten (Trading Post)

Wie der Name schon sagt, könnt ihr im Handelsposten Handel betreiben und zahlreiche Vorräte sowie einzigartige Gegenstände erwerben, die euch für eure weitere Reise gute Dienste erweisen könnten.

400 Vorräte

30 Rohmaterial

Stall und Vogelhaus (Stable and Aviary)

Im Stall und Vogelhaus könnt ihr neue Pferde kaufen und außerdem euren Raben verwalten. Mit diesem erkundet ihr außerdem nicht nur die Umgebung, sondern könnt auch euer Pferd trainieren, damit dieses stärker und ausdauernder wird und sogar das Schwimmen lernt.

Schiffswerkstatt (Shipyard)

In der Schiffswerkstatt könnt ihr euer Langboot verbessern und das Aussehen des Schiffs anpassen.

400 Vorräte

30 Rohmaterial

Museum

Römische Artefakte, die ihr auf eurer Reise in Valhalla findet, bringt ihr in eurem eigenen Museum unter. Für das Abliefern von solchen Gegenständen winken immer höhere Belohnungen.

600 Vorräte

45 Rohmaterial

Jagdhütte (Hunter’s Hut)

Möchtet ihr in Valhalla Legendäre Tiere jagen, ist die Jagdhütte für euch die zentrale Anlaufstation dafür. Für das Erlegen eines solchen Tieres erhaltet ihr entsprechende Belohnungen. Doch auch bei „normalen“ Tieren winkt eine Belohnungen, wenn ihr erfolgreich wart.

600 Vorräte

45 Rohmaterial

Brauerei (Brewery)

Veranstaltet ihr ein Festmahl, erhaltet ihr durch den Bau der Brauerei zusätzliche Boni

600 Vorräte

45 Rohmaterial

Bäckerei (Bakery)

Durch die Bäckerei in eurer Siedlung verbessert ihr den Buff, den ihr durch ein Festmahl erhaltet.

600 Vorräte

45 Rohmaterial

Fischerhütte (Fishing Hut)

Sobald ihr in eurer Siedlung über eine Fischerhütte verfügt, könnt ihr die Angel nutzen. Außerdem erhalten ihr Belohnungen, wenn ihr Merton und seinem Enjel Arth Fische vorbeibringt.

600 Vorräte

45 Rohmaterial

Tätowierwerkstatt (Tattoo Shop)

Seid ihr mit dem Aussehen von Eivor nicht zufrieden, solltet ihr eine Tätowierwerkstatt errichten. Verändern könnt ihr euren Charakter hier durch eine neue Frisur oder neue Tattoos.

600 Vorräte

45 Rohmaterial

Kartenmacher (Cartographer)

Der Katograf Olson ist ein besonders nützlicher Freund, schließlich kann er euch Karten zu Sammlerstücken wie römischen Artefakten anfertigen. Jede Karte ist nach Regionen getrennt und kostet nur 15 Silber.

800 Vorräte

60 Rohmaterial

Viehhof (Cattle Farm)

Der Viehhof gewährt euch nach einem Festmahl einen Bonus auf Schaden durch Pfeil und Bogen.

800 Vorräte

60 Rohmaterial

Getreidefarm (Grain Farm)

Wenn ihr in eurer Siedlung eine Getreidefarm stehen habt, erhaltet ihr nach einem Festmahl einen Bonus auf eure Verteidigung.

800 Vorräte

60 Rohmaterial

Geflügelfarm (Fowl Farm)

In der Geflügelfarm wohnen eure Hühner, die euch nach einem Festmahl ebenfalls einen Buff gewähren, der euren Nahkampfschaden kurzzeitig erhöht.

800 Vorräte

60 Rohmaterial

Gebäude, die einen Festmahl-Buff verleihen

Die folgenden Gebäude verleihen euch nach einem Festmahl (Feast Boost) im Langhaus einen temporären Buff. Einige Gebäude davon könnt ihr erst viel später im Spiel freischalten. Doch es reicht zu Beginn schon, wenn ihr nur eines dieser Gebäude baut, damit diese Möglichkeit überhaupt freigeschaltet wird.

Im späteren Handlungsverlauf wird ein Festmahl eines der Dinge sein, die ihr im Vorfeld unbedingt aktivieren solltet, zum Beispiel wenn ihr ein Legendäres Tier besiegen möchtet. Mögliche Buffs sind erhöhter Nahkampfschaden, mehr Gesundheit sowie Rüstung oder mehr Schaden, den ihr durch Attentate anrichtet.

Bäkerei

Brauerei

Getreidefarm

Geflügelfarm

Karis Haus

Alvis und Holgers Haus

Hunwald und Swanburrows Haus

Viehhof

Maydas Haus

Häuser der Siedlungsbewohner verbessern

Ihr könnt ihr eurer Siedlung nicht nur spezielle Gebäude errichten lassen, sondern zudem auch die Häuser der Bewohner verbessern. Habt ihr ein Festmahl veranstaltet, wird dadurch euer Schaden erhöht, den ihr durch Attentate zufügt.