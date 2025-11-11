Assassin’s Creed Shadows – Erlebe Japan auf der Nintendo Switch 2 im Dezember 2025

Die jüngsten Leaks zu Assassin’s Creed Shadows haben für Aufsehen gesorgt, denn es scheint, dass das Spiel am 5. Dezember 2025 für die Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Diese Informationen stützen sich auf einen Bericht von Dealabs, der bestätigt, dass Ubisoft eine Version für Nintendos neueste Konsole plant. Obwohl die offizielle Ankündigung noch aussteht, bieten die Leaks einen spannenden Ausblick auf die Zukunft des Spiels.

Neuerungen und Gameplay von Assassin’s Creed Shadows

Was macht Assassin’s Creed Shadows einzigartig? Assassin’s Creed Shadows spielt im 16. Jahrhundert in Japan und bietet ein immersives Spielerlebnis mit zwei unterschiedlichen Protagonisten: Fujibayashi Naoe, einer weiblichen Shinobi, und Yasuke, einem afrikanischen Samurai. Diese beiden Charaktere haben einzigartige Fähigkeiten, die verschiedene Herangehensweisen an Quests ermöglichen. Die offene Welt des Spiels, vergleichbar mit der Größe von Assassin’s Creed Origins, wird durch dynamische Jahreszeiten beeinflusst, die das Gameplay verändern können.

Besondere Neuerungen im Gameplay sind die Fähigkeit, sich unsichtbar in den Schatten zu verstecken, sowie die Nutzung eines Greifhakens für Parkour-Manöver. Spieler können zwischen den beiden Charakteren wechseln, während sie Missionen voranschreiten, und eine Vielzahl historisch akkurater Waffen nutzen, um ihre Gegner zu bezwingen. Das Spiel setzt auf einen nicht-linearen Missionsaufbau, der es dir ermöglicht, frei zu entscheiden, wie du deine Ziele eliminierst.

Technische Details zur Nintendo Switch 2

Wie unterscheidet sich die Nintendo Switch 2 von ihrem Vorgänger? Die Nintendo Switch 2, veröffentlicht am 5. Juni 2025, bietet technische Verbesserungen gegenüber der ursprünglichen Switch. Mit einem größeren Display und verbesserter Grafik unterstützt sie eine Auflösung von 1080p in Handheld-Modus und 4K im Dock-Modus. Die Switch 2 hat erweiterte soziale Funktionen und bietet ein schnelleres Spielerlebnis durch ihre höhere Bildwiederholrate.

Ein umstrittenes Thema ist die Verwendung von sogenannten Game-Key Cards, die es ermöglichen, Spiele zu spielen, indem man den Inhalt herunterlädt, anstatt ihn physisch auf der Karte zu haben. Diese Technologie hilft, Kosten zu senken und Speicherprobleme zu lösen, was jedoch einige Spieler wegen der Bedenken zur Eigentümerschaft kritisieren.

Einfluss der Leaks auf die Assassin’s Creed Serie

Welche Bedeutung haben die Leaks für Ubisoft und die Assassin’s Creed Serie? Die Aussicht auf eine Veröffentlichung von Assassin’s Creed Shadows auf der Switch 2 könnte das Spiel einem noch breiteren Publikum zugänglich machen. Ubisoft hat bereits große Erfolge mit dem Spiel erzielt, das am ersten Tag über eine Million Spieler erreichte und mittlerweile über fünf Millionen Spieler verzeichnet. Der Schritt zur Switch 2 könnte diese Zahlen weiter steigern.

Zusätzlich zu den Leaks über Assassin’s Creed Shadows gibt es Gerüchte über ein Remake von Assassin’s Creed Black Flag, das 2026 erscheinen könnte. Diese Entwicklungen zeigen, dass Ubisoft plant, die erfolgreiche Serie weiter auszubauen und sie an neue Konsolengenerationen anzupassen.

Was hältst du von den Leaks und der möglichen Veröffentlichung von Assassin’s Creed Shadows auf der Nintendo Switch 2? Teile deine Meinung in den Kommentaren!