Release-Vorschau - April 2019: Die wichtigsten Spiele für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch

Langsam wird es draußen wärmer, doch gespielt wird trotz steigenden Temperaturen im Frühling. Die geballte Ladung Zombie-Power sehnt sich bereits nach euch - das solltet ihr auf keinen Fall verpassen! Nachfolgend präsentieren wir euch wie in jedem Monat die wichtigsten Games für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch, die sich heute auf den kommenden Monat April beziehen.

© Capcom

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – 09. März 2019 (PC, PS4, XOne, Switch)

Phoenix Wright, der notorische Anwalt mit den pfiffigen Sprüchen, feiert im April 2019 sein Comeback! Die erfolgreiche Gerichtsserie verbucht mittlerweile über 6,7 Millionen verkaufte Exemplare, doch nun wird die Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy für den PC, die PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One erscheinen. Am 9. April heißt es dann wieder rhetorische Spitzfindigkeit beweisen, wenn ihr euch als Spieler stellvertretend den Mandanten annehmt, die ihr nicht im Gefängis sehen möchtet, oder? Es liegt an euch, die kniffligen Rätsel zu lösen und die Unschuld eurer Mandanten zu beweisen.

In dieser speziellen Kollektion befinden sich 14 Episoden aus der Serie. Ihr erhaltet demnach die ersten drei Spiele, weshalb die Kollektion gut für Einsteiger geeignet ist. Wichtig ist, dass ein deutsches Sprachpaket erst kurz nach der Veröffentlichung herausgegeben wird. Ihr solltet das Update also im Auge behalten.

Release: 09. April 2019

Plattformen: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

