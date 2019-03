Game of Thrones - Wer erklimmt den Eisernen Thron: Die 7 spannendsten Fan-Theorien!

© HBO

Für „Game of Thrones“-Fans bestand das letzte Jahr aus endlosem Warten. Die Nachricht, dass man ganze zwei Jahre auf die neue und letzte Staffel hinfiebern muss, war regelrechte Folter für alle begeisterten Zuschauer, die endlich erfahren wollten, wie die Geschehnisse in Westeros wohl zu Ende gehen werden. Doch solch eine Durststrecke kann auch ganz gut und fördernd sein, denn in den vergangenen Monaten konnte die Gerüchteküche somit um die Handlung der 8. Staffel wie nie zuvor aufbrodeln und einige dieser Fan-Theorien könnten in den kommenden Wochen auf dem Bildschirm tatsächlich zur Realität werden. Wir haben für euch eine Reihe von Theorien zusammengestellt, die Hinweise darauf geben, was in der letzten Staffel alles passieren könnte. Doch Vorsicht, eine mögliche Spoiler-Gefahr ist vorhanden!

Tyrion Lannister ist ein geheimer Targaryen

Einige unserer Theorien sind nicht erst in den letzten zwei Jahren ans Licht gekommen. Wie die meisten Fans wissen, basiert die HBO-Erfolgsserie auf einer Reihe von Büchern, die Autor George R.R. Martin seit den 1990er Jahren ins Leben gerufen hat. Genauso weiß man, dass sich der Erfinder dieser epischen Welt sehr viel Zeit lässt und böse Stimmen vermuten sogar, dass Martin die letzten Einträge in der Saga nie zu Ende schreiben wird.

Fans, die von Anfang an dabei sind und die Bücher schon vor vielen Jahren verschlungen haben, sind das Warten auf neues Material also gewohnt und so ist es kein Wunder, dass einige unserer Theorien schon etwas älter sind. Somit können überhaupt erst einmal nur Theorien aufkommen, denn für das Ende gibt es bislang keine Vorlage. Somit müssen wir rätseln und können lediglich spekulieren, womit uns die Serienmacher in den nächsten Wochen schockieren werden. Einige dieser Theorien möchten wir euch nun vorstellen und die Erste ist wahrscheinlich die bekannteste von allen.

Diese besagt, dass, genau wie Jon Snow kein Bastard ist, Tyrion Lannister gar nicht der Sohn von Tywin ist. Mit dieser Theorie wird schon seit Staffel sechs immer wieder gespielt, doch konkrete Beweise konnten bisher nicht geliefert werden.

Viele Fans vermuten, dass Tyrions Vater nicht Tywin Lannister, sondern der irre König Aerys Targaryen sei. Das Gerücht besagt, dass er eine Affäre mit Tyrions Mutter, Joanna Lannister, gehabt haben soll. Das würde unter anderem erklären, wieso Tywin seinen Sohn so sehr verachtet.

Ihr wollt Beweise? Wir haben einige Argumente, die diese Theorie bekräftigen: Während Tyrion, mit Armbrust bewaffnet, seinen Vater zur Rede stellt, sagt dieser zu ihm: „Du bist nicht mein Sohn“. Außerdem kommt uns direkt die Szene in den Kopf, als Tyrion zum ersten Mal mit den Drachen Rhaegal und Viserion interagiert. In dem Verlies der Pyramide von Meereen in Staffel sechs lassen sie sich sogar von Tyrion anfassen.

Diese These ist vor allem für die Zukunft Westeros spannend. Denn wenn Tyrion ein Targaryen ist, wäre er in der königlichen Rangfolge ein möglicher Nachfolger für den Eisernen Thron. Außerdem vermuten viele, dass er der prophezeite Prinz Azor Ahai sei (zu dieser Theorie kommen wir später noch). Diese Theorie besagt unter anderem, dass der Prinz seine große Liebe tötet. Wir erinnern uns, dass Shae, Tyrions große Liebe, bereits durch seine Hände erdrosselt wurde. Oder hat Daenerys womöglich diesen Platz jetzt eingenommen?

