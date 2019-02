Release-Vorschau - März 2019: Diese Spiele erscheinen für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch

Im März 2019 erscheinen unzählige Spiele, die man auf keinen Fall verpassen sollte. So ist der Dämonenschnetzler Dante in Devil May Cry 5 zurück, während Ubisoft mit The Division 2 in die nächste Runde ihres MMO-Shooters durchstartet. Wir verraten euch in unserer Release-Vorschau, was sonst noch im März 2019 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheint und worauf ihr euch ganz besonders freuen dürft.