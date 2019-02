Xbox 2 - Preis, Release und Technik: Alle Infos zur Xbox Scarlett

© Microsoft

Die Gerüchte um die Next-Gen-Konsole von Microsoft häufen sich. Zwar haben sich die Redmonder bislang noch nicht zu der Xbox 2, Xbox Scarlett, oder wie auch immer die kommende Xbox heißen mag, geäußert, trotzdem haben wir für euch schon jetzt alle wichtigen Infos zum Nachfolger der Xbox One zusammengestellt. Das müsst ihr vorab wissen!

Wird die Xbox 2 kommen?

Dass Microsoft an einer Next-Gen-Konsole arbeitet, die es mit der PlayStation 5 aufnehmen soll, gilt als sicher. Immerhin hat Phil Spencer, Leiter der Xbox-Sparte, die Existenz der neuen Konsole bereits auf der E3-Pressekonferenz 2018 bestätigt.

Im November 2013 erschien mit der Xbox One die aktuelle Konsole von Microsoft, später folgten die kleineren und leistungsfähigeren Modelle Xbox One S und Xbox One X. Während Sony bereits hinter den Kulissen die nächste Konsolengeneration vorbereitet, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Microsoft nicht mitziehen wird.

Wann erscheint die Xbox 2?

Handfeste Informationen zur Xbox 2 sind derzeit noch Mangelware. Mehrere verlässliche Quellen gehen allerdings davon aus, dass die Next-Gen-Konsole noch in diesem Jahr angekündigt wird und die Markteinführung dann im Jahr 2020 erfolgen soll.

Da auch die PlayStation 5 vermutlich im kommenden Jahr aufschlägt, dürfte uns erneut ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen erwarten. Aktuellen Leaks eines Branchen-Insiders zufolge soll die Veröffentlichung für das Weihnachtsgeschäft 2020 angedacht sein.

Xbox 2 Launch angeblich im Jahr 2020, weitere Gerüchte

Wann ist mit handfesten Informationen zur Xbox Scarlett zu rechnen?

Das weiß bislang nur Microsoft selbst. Da Sony die diesjährige E3 auslassen wird, verspricht Phil Spencer in einem Interview mit IGN in diesem Jahr Vollgas zu geben.

Allerdings könnte die offizielle Ankündigung bereits früher erfolgen, ja sogar schon sehr bald: Angeblich will Microsoft bereits auf der GDC 2019, die vom 18. bis 22. März stattfindet, neue Informationen herausgeben und im Anschluss bereits erste Dev-Kits an die Entwickler verschicken.

Xbox 2 erscheint in zwei Varianten

Zuletzt sprachen mehrere unabhängige Quellen davon, dass Microsoft die Next-Gen-Konsole in zwei Modellvarianten an den Start bringen wird – analog der Xbox One S und Xbox One X sollt ihr offenbar mit einer günstigen Version und einer leistungsfähigeren Konsole rechnen können.

„Project Lockhart“ wird dabei als Einsteigermodell konzipiert sein. Die Hardware soll sich in etwa auf dem Niveau der Xbox One X befinden, allerdings ist von kleinen internen Verbesserungen die Rede.

„Project Anaconda“, zuletzt auch „Project Anubis“ genannt, ist hingegen das Top-Modell der Xbox 2-Familie und soll der aktuellen Konsolengeneration in allen Belangen deutlich überlegen sein.

Xbox 2 Neue Gerüchte deuten auf zwei Modelle und mehr