Release-Vorschau - Februar 2019: Diese Spiele erscheinen für PC, PS4, Xbox und Switch!

Im Februar 2019 erscheinen nahezu im Sekundentakt zahlreiche Spiele, die man auf keinen Fall verpassen sollte. Gerade der 15. Februar trumpft mit Spielen wie Metro Exodus, Far Cry: New Dawn und Crackdown 3 auf und ist somit ein Fest für jeden Gamer! Wir verraten euch in unserer Release-Vorschau, was sonst noch im Februar 2019 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheint und worauf ihr euch besonders freuen dürft.

Ace Combat 7: Skies Unknown – 01. Februar 2019 (PC)

Zwei Wochen nach den Konsolen-Fassungen erscheint nun die PC-Version! In Ace Combat 7: Skies Unknown geht es wieder steil in die Luft. Der neueste Teil setzt wie die Vorgänger auf hitzige Luftkampf-Gefechte, nur dieses Mal mit nahezu fotorealistischen Grafiken. Noch nie war die Aussicht aus einem Kampfflugzeug so schön in einem Titel der Ace Combat-Reihe.

In Ace Combat 7 dürfen die Spieler wieder in authentische und futuristische Flugzeuge steigen, die sie erstmals sogar aus der virtuellen Realität heraus betrachten und mit ihnen in dieser Form durch die Lüfte sausen können. In den Kampf stürzen sie sich mit „ultramodernen Superwaffen“ und erleben dabei sogar eine immersive Geschichte, die mit einer umfangreichen Rahmenhandlung um den Action-Flieger herum gewoben wurde. Wir wünschen viel Spaß im alternativen Universum, der Strangereal-Welt, in der existierende und futuristische Waffen aufeinander treffen!

Release: 01. Februar 2019

Plattformen: PC

