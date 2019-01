PlayStation 5 - Alle Infos: Das wissen wir bislang zur Next-Gen-Konsole!

© Sony Interactive Entertainment

Ständig gibt es neue Spekulationen über das Erscheinen der PlayStation 5, obwohl Sony sich bisher noch nicht offiziell zur PS5 bekannt hat. Wir haben euch hier mal die wichtigsten und bisher bekanntesten Informationen zur Next-Gen-Konsole zusammengetragen. Das müsst ihr wissen!

Die PlayStation 5 ist in Planung

Obwohl Sony bisher noch keine richtige Ankündigung zur PlayStation 5 gemacht hat, verdichten sich immer mehr Gerüchte über einen Release im Frühjahr 2020. Generell sind noch nicht allzu viele Informationen über die Next-Gen-Konsole bekannt. Sony hüllt sich mit Informationen zur neuen PS5-Hardware in Schweigen.

Fünf Jahre ist sie schon alt, die PlayStation 4. Seitdem gab es ein Upgrade mit der PS4 1 TB und der leistungsstärkeren PlayStation 4 Pro. Als komplett neue Konsole kann man die PS4 Pro allerdings nicht bezeichnen.

Erst vor wenigen Tagen bestätigte Kenichiro Yoshida, der Chef von Sony, indirekt in einem Interview, dass die neue Konsole in Arbeit sei. Er empfindet die PS4 für die Zukunft scheinbar nicht mehr als ausreichend.

„An diesem Punkt kann ich sagen, dass eine Hardware der nächsten Generation nötig ist.“

Leistung: 4K und 60 FPS

Obwohl wir noch nichts über tatsächliche Technik-Spezifikationen wissen, liegt auf der Hand, dass die PlayStation 5 mit 4K und 60 FPS laufen muss. Das sind die Werte, die bereits die PS4 Pro leistet. Allerdings nur vereinzelt, beide Features verbunden werden kaum erreicht. Das sollte eine neue Konsole hingegen können. Weniger würden die Fans und Spieler gar nicht akzeptieren, da es eine Stagnation bedeuten würde, die man als Rückschritt seitens Sony auslegen könnte.

Der Prozessor der PS5

Auf Twitter wurde dieses Bild geteilt, was ein Leak zum neuen Prozessor der PlayStation 5 darstellen soll. Angeblich läuft er unter dem Codenamen AMD Gonzalo und ist wohl eine APU, die direkt für Sony angefertigt wird.

Die Bezeichnung 2G16002CE8JA2_32/10/10_13E9 ist für Casual-Gamer wahrscheinlich einfach nur eine kryptische Zusammenstellung von Buchstaben und Zahlen. Daraus lassen sich allerdings einige Informationen ablesen:

Zen-Prozessor mit 8 Kernen und 16 Threads

Maximale Taktrate: 3.2 GHz (im Vergleich: PS4 Pro = 2,1 GHz)

Spezielle Navi-Architektur von AMD als Lite-Version für Konsolen

Zugpferd in Sachen Leistung wird die erhöhte Taktrate sein, die mehr GHz aufweisen kann als die PlayStation 4. Dazu kommt das neuartige Navi-System, mit dem AMD arbeitet. Dann können die Blockbuster eigentlich kommen, oder?

Release-Zeitraum der PS5

Es wird schon länger vermutet, dass es bis zum Release der PlayStation 5 nicht mehr so wahnsinnig lange dauert. Während einige selbsternannte Experten meinen, dass die Xbox 2 mit dem Projektnamen Xbox Scorpio, die neueste Hardware aus dem Hause Microsoft, noch vor der neuen PlayStation kommt, sind sich andere sicher: Beide haben das Gleiche Release-Jahr. 2019 scheint dabei zu optimistisch zu sein, ein Großteil der Spekulationen beläuft sich auf 2020.

Dazu würde auch die Aussage der AMD-CEO Lisa Su passen, die eng mit den beiden Firmen Sony und Microsoft zusammenarbeitet. Sie helfe den beiden Publishern bei der Herstellung ihrer Hardware. Kurz vorher erklärte sie, dass AMD zur Zeit an Technologien arbeite, die für die Zukunft wichtig seien. So würden ihre Projekte in gut drei Jahren an die Öffentlichkeit kommen. Um welche Art Hardware es sich dabei handelt, verrät sie nicht, jedoch passt es mit dem vermutlichen Release einer neuen Konsole 2020 bzw. 2021 zusammen.

PlayStation 5 Ankündigung erfolgt laut Analyst 2019, Veröffentlichung 2020

Für einen baldigen Release der neuen Konsole und der derzeit umfangreichen Arbeit daran spricht auch die Umfrage, die Sony dieses Jahr bereits an einige europäische Accounts verschickt hat. Dabei bat man die Leser um die Beantwortung einiger Fragen zu ihrer Konsolennutzung. Auch Streaming-Möglichkeiten waren dort ein Thema. Laut Mail mache man dies, um die Zukunft von PlayStation zu planen.

Zudem wurde auf Twitter verbreitet, dass die PlayStation 4 ihren letzten Lebenszyklus erreicht hat. Es gibt wohl drei Phasen: Den Anfang, ein Hoch und die Endphase, wo bereits die Planung und Bearbeitung einer neuen Generation stattfindet. Bisher sind die Konsolen von Sony immer alle 6 Jahre erschienen. Da würde 2020 also auch sehr gut reinpassen.