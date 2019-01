Life is Strange 2 - Episode 2: Rules - Wiedersehen mit Captain Spirit in Beaver Creek

© Square Enix

Entwickler Dontnod schafft es in der zweiten Episode von Life is Strange 2, Gänsehautmomente zu erschaffen und dabei keine ausgelutschten Klischees auszugraben. Besonders cool ist in „Rules“ das Crossover mit dem kostenlosen Adventure The Awesome Adventures of Captain Spirit.

Bevor ihr zu lesen beginnt, möchten wir euch darauf hinweisen, dass ihr in jedem Fall die erste Episode zu Life is Strange 2 gespielt haben solltet. Auf Spoiler, die den weiteren Verlauf der Handlung verraten könnten, werden wir in unserem Artikel verzichten.

Ende September haben Square Enix und Dontnod Entertainment die erste Episode zu Life is Strange 2 veröffentlicht. Darin treffen wir nicht wie im ersten Ableger auf die 18-jährige Maxine „Max“ Caulfield, sondern auf die Brüder Sean und Daniel. Nach einem dramatischen Vorfall, bei dem ihr Vater überraschend von einem Polizisten erschossen wird, begeben sich beide auf eine mühsame und gefährliche Reise nach Mexiko, bei der ihnen offener Rassismus aber auch selbstlose Hilfsbereitschaft erwarten.

Life is Strange 2 Balanceakt zwischen Politik, Rassismus und Geschwisterliebe

In der zweiten Episode „Rules“ sind die Geschwister bereits seit über einem Monat unterwegs und haben vorrübergehend Schutz in einer einsam gelegenen Hütte in den Wäldern gefunden. Mit von der Partie ist natürlich auch der kleine Hund namens Mushroom aus der ersten Episode, der mittlerweile beiden Jungs ans Herz gewachsen ist und einen Teil der kleinen Familie darstellt.

Wie der Titel der aktuellen Folge bereits erahnen lässt, haben Sean und Daniel bestimmte Regeln für ihre Reise aufgestellt, um die Kräfte von Daniel unbedingt geheim zu halten. Darüber zu sprechen, genau wie der Missbrauch, sind verboten. Außerdem heißt es bei Gefahr unbedingt die Beine in die Hand zu nehmen und zu laufen.

In der zweiten Episode werden die Kräfte von Daniel zunehmend zentraler Punkt der Handlung. In den vergangenen Wochen hat Sean seinen Bruder in „Telekinese“ trainiert und ihn dabei vor immer neue Herausforderungen gestellt. Während Daniel deutlich öfter in Gedanken versunken zu sein scheint und immer mehr Verantwortung für seinen jüngeren Bruder übernimmt, ist sich Daniel über seine Kräfte und die dadurch möglichen Konsequenzen noch nicht ganz im Klaren.

Ein Wiedersehen mit Chris

Das Ziel der Geschwister ist weiterhin Mexiko. Allerdings entscheidet sich Sean dazu einen kleinen Abstecher zu ihren Großeltern zu machen, die in dem kleinen verschlafenen Ort namens Beaver Creek leben. Solltet ihr im Vorfeld von Life is Strange 2 nicht die kostenlos erhältliche Zusatzepisode The Awesome Adventures of Captain Spirit gespielt haben, wird euch das Spiel im Vorfeld der zweiten Episode darauf hinweisen, dass der Speicherstand mit euren getroffenen Entscheidungen übernommen wird und diese eine gewisse Auswirkung auf den weiteren Verlauf der zweiten Episode haben.

Wir empfehlen euch also unbedingt vorher die rund zwei Stunden zu investieren. Solltet ihr dies bereits gemacht haben, dann fällt euch sicherlich auf, dass Beaver Creek die Heimat von Chris aka Captain Spirit ist. Wir wollen an dieser Stelle nicht zu viel verraten, aber beide Handlungen werden sich an mehreren Stellen überschneiden. Fans werden sich den einen oder anderen freudigen Aufschrei sicherlich nicht verkneifen können, da das Wiedersehen tatsächlich sehr cool umgesetzt worden ist.

Dabei solltet ihr aber wirklich vorsichtig bei euren Entscheidungen sein, da die Auswirkungen gravierend ausfallen können. Zum Beispiel werdet ihr immer wieder mit Situationen konfrontiert, in denen ihr entscheiden müsst, ob ihr mit anderen Menschen über die Kräfte von Daniel sprechen möchtet oder dies lieber weiterhin geheim haltet.