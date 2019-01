New Super Mario Bros. U Deluxe - Mario als Kulturgut: Ob die Formel noch immer funktioniert?

© Nintendo

Einen Artikel anderer Art haben wir zur Neuauflage von New Super Mario Bros. U Deluxe in petto. Wir haben uns den Titel auf der Nintendo Switch angeschaut und verraten euch in unserem Artikel, warum die Bewertung so problematisch ist und was für eine Rolle Hauptprotagonist Mario dabei spielt.

Ich schreibe bereits seit Jahren Reviews zu den verschiedensten Titeln. Ich hatte gefühlt schon alles vor der Nase – absolute Tophits als auch Enttäuschungen, die ihrem Hype absolut nicht gerecht werden konnten. Nun sitze ich erstmals vor meinem Laptop und frage mich ernsthaft: Wie testet man ein Spiel, das im Grunde schon jeder kennt?

Es ist eine Antinomie wie aus dem Bilderbuch: Super Mario Bros. Ein Klassiker der Weltgeschichte, zugleich aber auch eine offensichtliche "Cash Cow", die von Nintendo immer und immer neu aufgelegt wird.

Seit 1981 flimmert Mario über unsere Bildschirme, bereits vier Jahre später 1985 erschien mit Super Mario Bros. der Start der Reihe, den wir alle kennen und lieben. Abgesehen der diversen Spin-offs ist es genau das damals vorgestellte Spielprinzip, das Mario bis heute konstant innehält. Von links nach rechts bewegen, unterschiedliche Welten entdecken, Schildkröten und Pilzen auf die Nerven gehen und dann schlussendlich die Prinzessin rettet (nur um sie dann wieder zu verlieren - Urgh).

Diese Spielidee hat sich mit so vielen weiteren Ablegern derart in unser Gehirn eingebrannt, dass jeder Käufer von New Super Mario Bros. U Deluxe im Grunde genommen bereits 90% des Spiels kennt, ohne es überhaupt gezockt zu haben (hierbei vernachlässigend, dass es sich um einen Port aus dem Jahre 2012 handelt).

Super Mario: Mehr als Kulturgut

Dennoch: Fans kaufen und feiern diese Titel immer wieder und verhelfen auch diesem Ableger den Aufstieg in die Switch-Charts.

Dementsprechend ist New Super Mario Bros. U Deluxe ein Zeugnis. Ein Zeugnis dessen, dass sich eine Videospielfigur derart in unsere Kultur (nicht einmal beschränkt auf die Spielekultur!) etabliert und integriert hat, dass sie im Grunde genommen über 30 Jahre hinweg nahezu tun und lassen kann, was sie will – oder etwa doch nicht?

Aus dieser Fragestellung heraus möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um diesem Phänomen kurz auf den Grund zu gehen. Was verleiht Mario beziehungsweise der Super Mario Bros.-Reihe dieses Alleinstellungsmerkmal und kann sich der Klempner wirklich alles erlauben? Das Ganze vor dem Hintergrund, wie sich dieser Status auf New Super Mario Bros. auswirkt und was dessen Bewertung so problematisch macht.