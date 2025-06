28 Days Later bekommt Fortsetzung 2025 – Fans erwartet 28 Years Later

Im Jahr 2002 revolutionierte Danny Boyles Film 28 Days Later das Zombie-Genre mit einem neuen Ansatz, der bis heute nachhallt. Geschrieben von Alex Garland, stellte der Film nicht nur die traditionellen, langsam schlurfenden Zombies in Frage, sondern führte auch eine neue Art von Bedrohung ein: hyper-schnelle, von Wut getriebene „Infizierte“. Diese Veränderung der Dynamik und des Tempos im Bereich des Survival-Horrors hat das Genre nachhaltig geprägt und beeinflusst bis heute Werke wie The Walking Dead und The Last of Us.

Die Neuerfindung des Zombie-Genres

Wie hat 28 Days Later das Zombie-Genre verändert? Der Film präsentierte eine realistische und beängstigende Version einer Apokalypse, die in London spielt. Durch seine düstere Ästhetik und den Fokus auf das psychologische Trauma der Überlebenden, schuf 28 Days Later eine Atmosphäre der Verzweiflung und Angst, die in späteren Zombie-Geschichten immer wieder aufgegriffen wurde.

Die Einführung von schnellen und aggressiven Infizierten stellte eine deutliche Abkehr von den traditionellen Zombies dar. Diese Neuerung erhöhte die Bedrohung und das Adrenalin im Film, was zu einem nervenaufreibenden Erlebnis führte. Diese Innovation beeinflusste spätere Filme und Serien maßgeblich und veränderte die Art und Weise, wie Zombies dargestellt werden.

Einfluss auf The Walking Dead

Welche Elemente von 28 Days Later finden sich in The Walking Dead wieder? Sowohl 28 Days Later als auch The Walking Dead beginnen mit einem Protagonisten, der aus einem Koma erwacht und in eine Welt des Chaos geworfen wird. Diese Erzählweise etablierte sich als effektiver Einstieg in postapokalyptische Geschichten und wurde von beiden Franchises eindrucksvoll umgesetzt.

In 28 Days Later erwacht Jim (gespielt von Cillian Murphy) in einem verlassenen London, während Rick Grimes in The Walking Dead eine ähnliche Erfahrung in Atlanta macht. Diese Parallele zeigt, wie stark 28 Days Later die Entwicklung von The Walking Dead beeinflusst hat, indem es die emotionale Wirkung eines solchen Erwachens in einer veränderten Welt etablierte.

Der Einfluss auf The Last of Us

Wie beeinflusste 28 Days Later die Erzählweise in The Last of Us? 28 Days Later legt den Fokus nicht nur auf die Infizierten, sondern auch auf die Gefahren, die von anderen Menschen in einer zusammengebrochenen Gesellschaft ausgehen. Dieses Thema wird in The Last of Us weiter erforscht, wo menschliche Gruppierungen oft eine größere Bedrohung darstellen als die Infizierten selbst.

In beiden Geschichten wird der Überlebenskampf durch die Begegnung mit militärischen Gruppen und anderen Überlebenden geprägt, die oft eine feindliche Haltung einnehmen. Diese Darstellung von Menschen als zusätzliche Bedrohung hat das Genre nachhaltig geprägt und zeigt, dass die größte Gefahr in einer postapokalyptischen Welt oft von den verbliebenen Menschen ausgeht.

Fortsetzung mit 28 Years Later

Was können wir von der Fortsetzung erwarten? Nach mehr als zwei Jahrzehnten seit dem ursprünglichen Film wird die Geschichte mit 28 Years Later fortgesetzt. Danny Boyle und Alex Garland kehren zurück, um die Fortsetzung zu leiten, und Cillian Murphy wird erneut in seiner Rolle als Jim zu sehen sein. Die Fortsetzung verspricht, die Themen des Originals weiter zu erforschen und neue Elemente in das etablierte Universum einzuführen.

Der Film soll am 20. Juni 2025 in die Kinos kommen und Fans erwarten mit Spannung, wie die Geschichte von 28 Days Later in der heutigen Zeit fortgeführt wird. Die Fortsetzung bietet die Möglichkeit, die etablierten Themen des Originals mit neuen Ideen und aktuellen gesellschaftlichen Fragestellungen zu verbinden.

