12 Must-Have-Games für die Nintendo Switch

Ihr sucht nach guten Games für die Nintendo Switch? In diesem Special stellen wir euch 12 Nintendo Switch-Spiele vor, die ihr unbedingt gespielt haben solltet!

Die Nintendo Switch bietet ein breit gefächertes Sortiment an Games. Von epischen Abenteuern bis hin zu charmanten Geisterjagden und Blockbuster-Portierungen ist alles dabei. Wir stellen euch eine Auswahl der beliebtesten und besten Titel vor.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Wer sich die Nintendo Switch zum Launch geholt hat, kam an diesem Game nicht vorbei. Und auch heute noch gilt The Legend of Zelda: Breath of the Wild als einer der heißesten Vertreter beliebter Nintendo Switch-Spiele.

Die Verheerung Ganon lässt das Chaos über Hyrule hereinbrechen. Die tapferen Recken, die ihm Einhalt gebieten sollen, werden besiegt. Einer von ihnen, Link, wacht nach einem hundertjährigen Schlaf auf und macht sich allein auf die Reise, um vier große Titanen zu bändigen und Ganon schließlich zu stellen.

Das epische Zelda-Abenteuer wirft euch in einen Open-World-Spielplatz, in dem ihr das Spiel ganz nach eurer Art spielen könnt. Es ist euch überlassen, ob und in welcher Reihenfolge ihr die Titanen aufsucht. Die zahlreichen Rätsel – ob nun auf der Oberwelt oder in den über hundert Schreinen – lassen sich oft auf mehrere Arten lösen. Zudem gibt es zahlreiche Geheimnisse und Nebenaufgaben zu entdecken.

Entwickler: Nintendo

Release: 03. März 2017

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Während „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ die Zelda-Reihe mit dem Open-World-Konzept eine neue Richtung einschlagen lässt, wahrt The Legend of Zelda: Link’s Awakening die Wurzeln der Reihe.

Das Remake des gleichnamigen Game Boy-Klassikers lässt die verwunschene Insel Cocolint in neuem Glanz erstrahlen und schickt Link auf ein Abenteuer, um den Windfisch zu erwecken.

Wir schlagen uns also durch zahlreiche Dungeons, lösen Rätsel und besiegen Monster – wie in alten Zeiten. Zahlreiche Quality of Life-Verbesserungen und sehr viel Charme sorgen jedoch dafür, dass das Abenteuer auch heute noch zu gefallen weiß.